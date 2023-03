Łozo wbił szpilę Baronowi i Tomsonowi? Skomentował ich udział w "The Voice": "Zaniedbywanie swojej kreatywności" (WIDEO)

Jeszcze kilka ładnych lat temu zespół Afromental był jednym z popularniejszych na polskiej scenie muzycznej. Triumfy święcił wtedy przede wszystkim Wojciech "Łozo" Łozowski, wokalista grupy. Gwiazdor wydawał z kolegami przebój za przebojem, randkował z Mariną Łuczenko i jurorował w hitowym programie "Must Be The Music". Po upływie czasu sytuacja diametralnie się zmieniła. Największy rozgłos wśród niegdysiejszych członków Afromental mają zdecydowanie Tomson i Baron, którzy od wielu lat oceniają wokalistów-amatorów, aspirujących do miana "The Voice Of Poland".

Łozo powraca do show biznesu? Co szykuje na najbliższe miesiące?

Po dłuższej nieobecności w mediach, Łozo zdecydował się na wielki powrót do świata show biznesu. TVN niebawem wyemituje odcinki kolejnego sezonu "Azja Express", których bohaterem jest m.in. Wojciech. W rozmowie z Pudelkiem muzyk zdradził, że przerwa w karierze nie była dziełem przypadku.

Jest to powrót z przytupem, powrót świadomy, przerwa też była świadoma. Potrzebowałem tego po mocnym okresie mojej pracy w show biznesie - tłumaczył artysta.

Łozo wbił szpilę Baronowi i Tomsonowi? Wyznał, co sądzi o pracy jurora w talent show

Dziennikarka Pudelka zapytała muzyka o kolegów z zespołu, Tomsona i Barona, którzy od lat pełnią rolę jurorów w "The Voice od Poland" i "The Voice Kids". Łozo zdradził, co sądzi na temat ich pracy, i czy nie chciałby zasiąść w fotelu obok kumpli z Afromental.

Ja już byłem jurorem w jednym z programów. Wydaje mi się, że taka przygoda jest fajna na chwilę. Nie chciałbym się rozsiadać za wygodnie w takich programach, bo one powodują, że troszkę zaniedbujesz swoją kreatywność. Jednak mam potrzebę tworzenia i chciałbym to robić. Takie programy są ciekawą przygodą, trudną przygodą, ocenianie ludzi jest bardzo trudne, to nie jest nic takiego łatwego, jak się ludziom wydaje. Ja raczej taką przygodę mam za sobą. Może kiedyś (...), natomiast teraz mam taki okres, że chciałbym sam potworzyć, pokazać, co mi w sercu i duszy gra, a nie być osobą, która ocenia innych - podkreślił Łozo.

