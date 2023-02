Baron pokrętnie tłumaczy się z żartów o osobach w kryzysie bezdomności: "Wyrwano je z kontekstu. Promowałem DOBRO!"

Na początku tygodnia Baron popisał się mało wyszukanym poczuciem humoru, przy okazji relacjonowania pracy na planie teledysku. Przypomnijmy, że ubrany w łachmany piosenkarz w prześmiewczym stylu odgrywał do telefonu rolę osoby w kryzysie bezdomności. Wyciągał zabrudzone ręce do telefonu, prosząc o jałmużnę. "Próbował nadgryźć" podarowany mu sprzęt audio, a także wdał się w udawaną przepychankę ze znajomym. Wszystko to ku absolutnej uciesze Sandry Kubickiej i zgromadzonych ziomków.