Łukasz Czarnecki z "Tańca z Gwiazdami" wziął ślub! Sylwia postawiła na suknię z DŁUGIM trenem (ZDJĘCIA)

Ósemka 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Co ludzie później robią z tymi cudownymi zdjęciami? Wesela na 150 osób, zrobione z przytupem jakby to był ślub rodziny królewskiej, Wielka miłość, szczęście,że wręcz rzyganie tęczą a za 4, 5 lat rozwód, najczęściej jeszcze kłótnie i nienawiść. Po co to udawanie wszystkiego?