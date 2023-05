"Taniec z Gwiazdami" zawieszony. Sykut-Jeżyna ma powody do OBAW? "Pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć..." (WIDEO)

Riada 16 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Mnie się podobają zmiany, jakie się dokonują, wszędzie te same twarze, twarze osób, które bardziej przyciągają ludzi do swoich mediów społecznościowych niż przed telewizory. Nie widać tam szacunku do widza, pasji telewizyjnej. Jest wszędzie tylko ego danego celebryty. Widać, szefostwo uważa, że takie działanie na dwa fronty przynosi zyski tv. Mnie osobiście to odstręcza. Życie prywatne wywalone na wierzch, a w dodatku wszystko jeszcze podrasowane i oszukane. Co do Dowborki i Romanowskiej - Gilon nie powinna się wypowiadać, ale ta jedzie chyba na lizusostwie całe życie, a wie kto trzyma ster władzy. Romanowska w mojej opinii nada się do tego typu programu, jak nie przyaktorzy, a będzie normalnie naturalna (a pewnie jednak przyaktorzy). Ale sposób w jaki akurat zrobiono tu podmiankę jest karygodny, z kilku powodów. Pani Katarzyna jest związana z telewizją od lat, a widzowie kojarzą ją doskonale, od babć do wnuków; jest lubiana przez widzów, mimo tego, że ludzie wiedzą o jej różnych zagraniach, by mogła pracować w tv (PRL); ma odpowiedni, wypracowany przez lata warsztat. Jeśli szef chciał się jej pozbyć, mógł akurat w tym wypadku zrobić to z klasą, pokazać, że taka kolej rzeczy, że się przekazuje pałeczkę młodym, ale się jest obok i służy doświadczeniem i radą. Czyli jest się w tv już bardziej honorowo niż praktycznie, udziela się wywiadów w jakichś talk-show. A tu lubiana osoba jest wywalona jak zużyta rzecz. A czy ktoś wyobraża sobie Sprawę dla reportera bez p. Jaworowicz, 1 z 10 bez p. Sznuka? Pewnych osób się nie powinno ruszać, bo dane programy są zbyt kojarzone z danymi osobami, te osoby dodają właśnie sznytu, kolorytu, a czasem są główną zaletą programu. Dobrze przewietrzenie ramówki - tak, wyrzucanie wszystkich i bezrefleksyjne zastępowanie ich młodszymi - nie.