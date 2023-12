Łukasz Jasina, były rzecznik MSZ, ujawnia: "Nie jestem JEDYNYM GEJEM w rządzie PiS"

Pokój Wszystk... 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ja się tylko zastanawiam czy myślący ludzie, niezależnie od ich seksualności NIE SĄ WSTANIE SIĘ DOMYŚLIC że zadyma w stylu lgbt vs pozostali służy do czegoś i komuś konkretnemu? I na pewno nie jest to dobre, ani dla lgbt ani pozostałych, poza tymi, którzy takiej spinki potrzebują. Dziel i rządź, stara zasada wiecznie na czasie. Lgbt powinni się zastanowić czy ktoś ich nie wykorzystuje, bo w starciu z pozostałymi skończą słabo, ale może to o to chodzi? Każdy niech żyje sobie jak chce, niech się zajmuje sobą, swoją rodziną, bliskimi i nie zagląda innym do łóżka, portfela itp.