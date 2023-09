Łukasz Kaczmarek strzeże życia prywatnego. Od siedmiu lat jest mężem Dominiki. Kim jest ukochana siatkarza?

Łukasz Kaczmarek ma piękną żonę. Co o niej wiadomo?

Żeby dojechać z Krakowa do Lubina wynajął taksówkę. Rano okazało się, że żona zaczyna rodzić, więc nie miał czasu do stracenia. Dzień wcześniej reprezentacja Polski po fatalnej wpadce w barażu o ćwierćfinał mistrzostw Europy, przegrała z niżej notowaną od siebie Słowenią 0:3. Szybko musiał otrząsnąć się po porażce w swoim debiutanckim sezonie w kadrze, do której wdarł się przebojem. Gdy wbiegł do szpitala, mała Kalinka była już na świecie - pisali Edyta Kowalczyk i Jakub Radomski w cyklu "Portrety", ukazującym się w "Przeglądzie Sportowym".