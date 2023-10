Łukasz Nowicki pokazał KLIMATYCZNY salon z osobliwym kominkiem. Tak urządził swoją chatkę na wsi (FOTO)

Chociaż Łukasz Nowicki uzyskał dyplom Akademii Sztuk Teatralnych, to widzowie najbardziej kojarzą go głównie z roli prezentera telewizyjnego. 50-latek prowadził m.in. "Pytanie na śniadanie" czy kultowy program TVP "Postaw na milion".

Prywatnie prezenter jest synem znanego aktora Jana Nowickiego . 50-latek jest również dumnym ojcem. Gwiazda TVP razem z obecną żoną Olgą Paszkowską i dzieciakami lubi spędzać wolne chwile w pięknych okolicznościach przyrody, co często relacjonuje w swoich mediach społecznościowych.

Łukasz Nowicki pokazał klimatyczny salon. Tak wygląda jego wiejska chata

Chociaż na co dzień rodzina mieszka na obrzeżach Warszawy. To gniazdko zlokalizowana w pobliżu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego nie jest ich jedyną nieruchomością. Łukasz Nowicki może pochwalić się także wakacyjnym domem w Krajęczynie, niewielkiej wsi położonej około 60 km od Warszawy. To właśnie tam prezenter wraz z rodziną spędza ostatni październikowy weekend. 50-latek pochwalił się w mediach społecznościowych chwilami z Krajęczyna, a na jednym ze zdjęć uwiecznił swój klimatyczny salon.