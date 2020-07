Łukasz Nowicki rzuca bułkami o ziemię w "Pytaniu na Śniadanie"! Zabawne?

gosc. 9 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Moze to co napisze to truizm ale…kiedy bylam dzieckiem,zawsze z rana moj dziadzio na desce kroil drobniutko skorki od chleba dla pary dzikich golebi na parapecie…babcia na kuchni suszyla resztki z pieczywa,dziadzio mielil na bulke tarta.Wychowalam sie w szacunku do chleba,nigdy nic nie wyrzucam.