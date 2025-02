Luksusowy wypad Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana w góry: wyżerka na bogato, szaleństwo na stoku i mroźne całuski z Heniem

Majdankowa non stop kłamie! Nie tak dawno temu pojechała z utrzymankiem w góry i zorganizowała prymitywną ustawkę z nartami! Ta starszawka, nieudolnie udająca nastolatkę-lolitkę, W OGÓLE NIE POTRAFI jeździć na nartach, nawet na biegówkach. Wcisnęła Majdanowa ludziom, że jeździ na nartach, chociaż jak powiedziała „tego nie lubi”. Ubrali ją, założyli jej buty i narty z wiązaniami, dali dwa kijki do rąk, postawili na śniegu do fotografii, a ona... fikła i podobno się uszkodziła. Trudno byłoby się dziwić, bo kości, mięśnie, ścięgna ma zniszczone trybem życia, dietą, odchudzaniem się, używkami, stałymi przeróbkami ciała, no i dochodzi osteoperoza klimakterium. Kłamała jednak, że miała wypadek podczas jazdy na nartach. Założyli jej gips na nogę, co pokazała na kilkunastu fotkach, szlochała, że ma gips, a trzy dni później... łaziła już po Warszawie w szpilkach, bez gipsu. RozenkoMajdanowa takie cyrki pod fotografie odstawia od kilku lat. Pozowała np. gdzieś w górach na profesjonalnym, wyczynowym rowerze górskim i mówiła, że przejechała wiele kilometrów, a była to ordynarna reklama prywatnego hotelu, na tle którego po prostu stanęła do zdjęć. Kiedyś udawała, że jeździ na rolkach, stojąc w tak kalekiej pozycji, że widać było, iż sprzęt ma założony pierwszy raz w życiu. Pokazała się na lodowisku w butach łyżwiarskich do jazdy figurowej, ględząc, że uczy się jeździć figurowo. Bredziła, że w Dubaju zaliczyła mini maraton i przepłynęła 2 kilometry w basenie (żeby wam uzmysłowić, to 80! długości sporego hotelowego basenu i naprawdę niewiele, nawet regularnie i dobrze pływających starszych osób jest w stanie to zrobić). „Fitnesuje się” i chodzi „na siłkę”. Teraz zdjęcia, sugerujące, że jeżdżą na nartach. To wszystko jest tak głupie, że ręce opadają...