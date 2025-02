Majdan parkuje na miejscu dla niepełnosprawnych

Nie ma tygodnia, byśmy nie przekonali się, że stołeczni celebryci za nic mają przepisy ruchu drogowego . Prym wśród kierowców, którzy regularnie łamią zakazy, z pewnością wiedzie Viola Kołakowska . Matka dzieci Tomasza Karolaka często parkuje na zakazach, aby na przykład wyskoczyć na bazarek po ziemniaki i jabłka . Z kolei Monika Olejnik zaparkowała w niedozwolonym miejscu, by wyskoczyć do księgarni , a Piotr Stramowski na dwie godziny pozostawił auto na powierzchni wyłączonej z ruchu , by załatwić prywatne sprawy.

Do tego mało zaszczytnego grona dołączył Radosław Majdan. Były piłkarz na co dzień porusza się po mieście Mazdą, którą jego żona otrzymała dokładnie rok temu w ramach współpracy. Patrząc na najnowsze zdjęcia paparazzi, można odnieść wrażenie, że pojazd dawno nie był na myjni i z pewnością nie przeszedłby "testu białej rękawiczki". Nie to jednak budzi nasze oburzenie, lecz fakt, że mąż Małgorzaty Rozenek-Majdan tak bardzo spieszył się do optyka, iż zaparkował na niebieskiej kopercie przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnością.