Zakapturzona Weronika Rosati parkuje NA ZAKAZIE i mknie załatwiać sprawunki

Weronika Rosati od lat spełnia swój amerykański sen. Co prawda wciąż nie można powiedzieć, że podbiła już Hollywood, ale nie poddaje i konsekwentnie odhacza kolejne castingi.

Choć z pewnością Weronika Rosati wolałaby spędzać czas jedynie w słonecznej Kalifornii, raz na jakiś czas - ze względu na zobowiązania zawodowe - zmuszona jest przylecieć do Polski.

Od kilku tygodni pracowita mama Elizabeth przebywa w Warszawie i obskakuje celebryckie eventy. 40-latka może też liczyć na wzmożone zainteresowanie stołecznych fotoreporterów. Paparazzi dopiero co "przyłapali" aktorkę z córką w galerii handlowej, a w sieci już pojawiły się jej kolejne zdjęcia. Tym razem Rosati sfotografowano na Mokotowskiej - ulubionej ulicy celebrytów. "Amerykanka", jak na gwiazdę z prawdziwego zdarzenia przystało, zaparkowała swoje warte około 300 tysięcy złotych białe audi w miejscu do tego nieprzeznaczonym i jak gdyby nigdy nic, udała się załatwiać sprawunki. Tego dnia miała na sobie oversizową czarną kurtkę z dużym kapturem, luźne jeansy i botki. W dłoni dzierżyła torbę ze sklepu fryzjerskiego, co sugeruje, że być może przyjechała na Śródmieście uzupełnić zapasy szamponów i odżywek.