Luna "prawie DOSTAŁA ZAWAŁU", gdy usłyszała, że jedzie na Eurowizję. TVP ją nieźle wkręciła (ZDJĘCIA)

Tegoroczne preselekcje do Konkursu Piosenki Eurowizji wywołały ogromne emocje. Były zacięte dyskusje między fanami, konflikty wśród kandydatów na reprezentanta Polski i spekulacje na temat tego, kto faktycznie zasłużył na wyjazd do Malmö. Zgodnie z porannym przeciekiem, na Eurowizji pojawi się Luna, czyli Aleksandra Wielgomas .

Mateusz Szymkowiak na samym początku zapowiedział artystce, że w najbliższym tygodniu będzie zapraszał kandydatów do reprezentowania Polski w konkursie w Malmö na wywiady, jednak to ona miała pójść na pierwszy ogień. Luna opowiedziała, czym jest dla niej konkurs oraz sama praca przy tworzeniu muzyki. Nagle do studia weszła Marta Piekarska .

Luna została wkręcona przez TVP

Potwierdziły się spekulacje fanów Eurowizji. Do Malmö pojedzie Luna z piosenką "The Tower". Podczas rozmowy Mateusz Szymkowiak zaprosił do studia szefową polskiej delegacji Eurowizji. To ona poinformowała artystkę, że wystąpi na wielkiej scenie.