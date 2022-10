"M jak miłość". Magda JUŻ WIE, że Budzyński BĘDZIE MIAŁ DZIECKO z Julią. Widzowie odpływają: "WSPANIALE odegrana rola przez Muchę"

Julia (kochanka Andrzeja) zrobiła nawet test na ojcostwo, by udowodnić, że to Budzyński jest ojcem dziecka. Choć nie zamierzała mówić o tym Madzi, wyręczyła ją w tym jej przyjaciółka. Gdy więc w końcu Budzyńska dowiedziała się, że Andrzej ją zdradził i spodziewa się dziecka z inną kobietą, załamała się i oznajmiła mężowi, że to koniec ich małżeństwa. Andrzej robi jednak wszystko, by odzyskać ukochaną.