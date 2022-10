Dawno niewidziana Teresa z "M jak miłość" WRÓCIŁA NA SALONY! (ZDJĘCIA)

CzytajcieKogo... 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

– Joanna Sydor tymczasem robiła ze swojego domu istne piekło. Awanturom, krzykom i bijatykom – tak, to ja byłem nieraz boleśnie poturbowany – nie było końca. Znęcała się nade mną psychicznie i fizycznie. Niemym świadkiem koszmaru był Staś. To jego najbardziej mi szkoda – zdradza w zeznaniach szczegóły sprzed 8 lat. W końcu Sydor wyprowadziła się z domu. Ich związek się rozpadł. Jednak do rozwodu doszło dopiero po kolejnych pięciu latach. Podczas rozprawy Sydor pojawiła się w ciąży, ale nie z biznesmenem. Jej nowym wybrankiem okazał się reżyser serialu „M jak miłość”, Mariusz Malec. Potem był przez pewien czas spokój. Ale Sydor, grająca obecnie Magdę w polsatowskim serialu „Samo Życie”, wystąpiła właśnie do sądu z wnioskiem o podwyższenie alimentów, płaconych przez Klepackiego. – Pani Sydor obwieściła, że ponownie została na lodzie. Pan Malec raptem wyparował. Niech wysoki sąd sam zadecyduje, czy to dobrze świadczy o relacjach pani Sydor z ludźmi – zeznaje ojciec Stasia.