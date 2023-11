"M jak miłość" przedstawia NOWĄ Natalkę Mostowiak. Internauci niezadowoleni z ruchu produkcji: "ŻENADA" (FOTO)

Do grona aktorów, którzy po latach spędzonych na planie pożegnali się z "M jak miłość" dołączyła trzy lata temu Marcjanna Lelek . Scenarzyści postanowili więc, że jej bohaterka, Natalia Mostowiak , wyjedzie do Australii, gdzie po rozwodzie z mężem Frankiem (w tej roli Piotr Nerlewski) będzie układać sobie życie na nowo w towarzystwie córki. Ku zaskoczeniu widzów, już we wtorek zostanie wyemitowany odcinek, w którym Natalka zaliczy wielki powrót . Jest jednak jeden haczyk...

Produkcja "M jak miłość" przedstawia aktorkę, która wcieli się w Natalię Mostowiak

Już jakiś czas temu widzowie "M jak miłość" mogli usłyszeć głos "nowej" Natalki, a we wtorkowy poranek produkcja serialu oficjalnie przedstawiła aktorkę, która została następczynią Marcjanny Lelek . W adoptowaną córkę Hanki i Marka Mostowiaków wciela się obecnie pochodząca z Garwolina Dominika Suchecka , która w przyszłym roku prawdopodobnie zakończy studia na Wydziale Aktorskim łódzkiej Filmówki. Swoje umiejętności rozwija też w łódzkim Teatrze Studyjnym. Dołączenie do obsady kultowego tasiemca jest największym do tej pory aktorskim angażem 23-latki.

Ujawniono wizerunek nowej Natalii Mostowiak. Internauci są podzieleni

Niestety, ale mało charakterystyczna, nie do zapamiętania; Coś się kończy coś zaczyna... dziewczyny wyjechały, takie odgrzewanie ról wspomagane nową twarzą nie wpływa dobrze na serial; Ten wątek powinniście zakończyć a nie...; Nie pasuje, wiekowo wygląda na więcej niż powinna, porównując Natalkę do Uli...; Bezsens! Postać Natalii to żadna postać i zastąpienie ją inną aktorką to porażka!; To nie to samo, nie pasuje; Co za żenada... - czytamy w sekcji komentarzy.