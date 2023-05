"M jak miłość": Radek zdradzi Izę!? Widzowie nie mają wątpliwości

Wszystko wskazuje na to, że widzów "M jak miłość" w najbliższym czasie czekają wielkie emocje. Zdaniem fanów, w nowym sezonie serialu, Radek (Philippe Tłokiński) może zdradzić swoją partnerkę Izę (w tej roli Adriana Kalska). W takiej sytuacji Chodakowska miałaby zostać zupełnie sama i najprawdopodobniej pogrążyłaby się w depresji. Nie da się ukryć, że stan psychiczny żony Marcina (Mikołaj Roznerski) już teraz pozostawia wiele do życzenia. A co by było, gdyby rzeczywiście doszło do zdrady? Już teraz fani serialu zaczęli snuć teorie spiskowe na widok serialowego Radka z inną kobietą.