Tabloid wyliczył, ile gwiazdy zarabiają na planie "M jak miłość". Anna Mucha nie może narzekać, a co z Katarzyną Cichopek?

O tym, że w telewizji można nieźle dorobić, szepcze się w kuluarach nie od dziś. Choć zarobki gwiazd w programach czy serialach są tajemnicą, to czasem kwoty padają nawet z ust samych zainteresowanych. Jakiś czas temu głośno było o gorzkim komentarzu Kacpra Kuszewskiego, który publicznie przyznał, że za pracę na planie "M jak miłość" otrzymywał "zaledwie" 5 tysięcy złotych miesięcznie.





Czy to waszym zdaniem są zarobki na poziomie gwiazdy? 5 tysięcy miesięcznie? I to jest brutto, czyli odliczcie podatek, prowizję agencji. No, to są takie kwoty - mówił w jednym z odcinków "Wykolejeni Podcast".





Przypomnijmy: Kacper Kuszewski wyznał, ILE ZARABIAŁ w "M jak miłość"! "Czy to są zarobki na poziomie gwiazdy?"