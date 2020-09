"M jak miłość". Sceptyczny Rafał Mroczek NIE CHCE, ŻEBY PAWEŁ BYŁ Z KINGĄ

Choć M jak miłość może się poszczycić stabilną oglądalnością, to utrzymywanie zainteresowania widzów nie należy do najprostszych zadań. Seria widziała już wiele nieoczekiwanych zwrotów akcji, które niekiedy budziły dość skrajne reakcje. Jednym z nich był pamiętny pocałunek Pawła i Kingi , który postawił bohaterów, oraz niektórych widzów, w dość niekomfortowej sytuacji.

Mroczek wizualizuje sobie aktorstwo: "Moje życie tak się potoczyło"

Taki był zamysł scenarzystów "M jak miłość", by po 20 latach Paweł też dobrze poczuł się przy Kindze. Chcieli dodać trochę pikanterii, ale nie wyobrażam sobie, żeby miała nastąpić zamiana braci. Nie chcę, by Paweł był z Kingą - ubolewał jeden ze słynnych braci w rozmowie z Faktem.

Ludzie często biorą to, co widzą na ekranie jeden do jednego. Ten wątek jest ciężki i widzowie go źle oceniają. Nie wyobrażają sobie, by Paweł rozbił to małżeństwo - twierdzi.