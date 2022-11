Ma 11 lat i DWIE FIRMY! W wieku 15 lat może przejść na emeryturę jako MILIONERKA (ZDJĘCIA)

Bibi 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dziecko nie może mieć swojej firmy bo chyba nawet w Australii nie ma się w tym wieku zdolności do czynnosci prawnych, czyli nawet podpisac dokumentow firmy nie może. To znaczy, że firma jest rodziców a córka pokazuje się w reklamach z kokardkami we włosach i z misiem pod pachą. Być może "projektuje" te swoje kokardki czy misie, ale to tyle.