Ma 26 lat i podbija świat kulinariów. Michał "Rozkoszny" Korkosz zostanie "Wschodzącą gwiazdą" Pudelka?

Michał "Rozkoszny" Korkosz zostanie "Wschodzącą gwiazdą" Pudelka?

Początki kariery i pierwsze sukcesy Rozkosznego

Do założenia bloga z własnymi przepisami nakłonili go zachwyceni znajomi. W 2017 roku Rozkoszny odniósł pierwszy poważny sukces i został uhonorowany dwiema nagrodami SAVEUR za fotografię kulinarną. Już rok później Michał podpisał kontrakt na debiutancką książkę kucharską "Fresh from Poland: New Vegetarian Cooking from the Old Country", która ukazała się w USA oraz Kanadzie i zyskała uznanie krytyków. Wkrótce do do sprzedaży trafiła jej polska odsłona "Rozkoszne. Wegetariańska uczta z polskimi smakami", która szybko stała się bestsellerem - podobnie jak kolejne publikacje 26-latka.