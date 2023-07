Ma 53 lata, choć wcale na tyle nie wygląda. Sekret diety Jennifer Lopez ujrzał światło dzienne

53-letnia Jennifer Lopez bez wątpienie jest uznawana za jedną z najseksowniejszy amerykańskich gwiazd. Piosenkarka, mimo upływu lat, nadal prezentuje się rewelacyjnie. Choć aktorka zarzeka się, że nigdy nie korzystała z usług chirurga plastycznego , to jawnie przyznaje się do korzystania z nieinwazyjnych zabiegów kosmetycznych.

Wiedziałam, że to, co jem, nie dostarcza mi energii. Zdałam sobie z tego sprawę dopiero po jakimś czasie, na dodatek karmiłam tym moje dzieci. Zadałam sobie wtedy pytanie: "Co jest dla nich dobre?". [...] Nabrałam ochoty na zmianę. Ten szejk smakuje niezwykle świeżo, a do tego daje poczucie, że robisz dla siebie coś dobrego. To robi ogromną różnicę – wyznała Jennifer.