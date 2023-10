Ma 67 lat i jego ciało w 97 proc. pokrywają tatuaże. Jednego miejsca nie wytatuuje. Fajnie wygląda? (ZDJĘCIA)

Keith Gordon to były urzędnik państwowy, który w wieku 52 lat wpadł na nietypowy pomysł. Dziś ma 67 lat, a jego ciało w 97 proc. pokrywają tatuaże, jednak Keith nie zamierza na tym poprzestać. Jak to mówią, apetyt rośnie w miarę jedzenia...

67-latek został nazwany "najbardziej wytatuowanym mężczyzną w Wielkiej Brytanii", chociaż jego przygoda z barwnymi malunkami zaczęła się stosunkowo niedawno . Co prawda Keith swój pierwszy tatuaż zrobił, gdy miał 17 lat, ale po czasie postanowił go usunąć. Po kilkunastu latach powrócił do ozdabiania ciała i tym razem poszedł na całość.

Keith Gordon chce pokryć tatuażami praktycznie całe ciało

Ludzie ciągle się na mnie gapią, podchodzą i pytają, czy to bolało, ile kosztowało. Dla mnie bycie wytatuowanym jest jak uzależnienie. Gonisz za tym hajem, poczuciem euforii po każdym kolejnym tatuażu. Teraz chcę się pozbyć każdej białej przestrzeni. Dążę do całkowitego zakrycia - opowiadał jakiś czas temu Keith w rozmowie z Daily Mail.

Żona wytatuowanego 67-latka odczuwa wstyd na ulicy

Nigdy bym za niego nie wyszła, gdyby tak wyglądał, kiedy go poznałam. Czuję się zawstydzona, kiedy jesteśmy poza domem i wszyscy się na nas gapią. Ale jest dobrym mężem i dobrym ojcem, a ja się nie poddaję. Ludzie myślą, że jestem z nim dla pieniędzy, ale to nieprawda. Kocham go, dlatego się pobraliśmy - wyznała żona 67-latka w "The Mirror".