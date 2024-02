Machine Gun Kelly wytatuował sobie PÓŁ CIAŁA na czarno. Internauci są zażenowani: "Weź kąpiel i wróć" (FOTO)

Nunu 12 min. temu zgłoś do moderacji 7 5 Odpowiedz

Wg mnie akurat jak na blackwork to wyjątkowo fajny i pomysłowy. Dobrze to wygląda na tym zdjęciu, jeśli tylko wszyscy, którzy się decydują na blackworki zrobili to w tak dobrym guście to byłoby super. Dla mnie jest jednak ważna inna kwestia, coś czego na zdjęciu nie widać, zazwyczaj taki blackwork nie jest jednolity na całej powierzchni ciała, czyli robią się jakieś cienie, plamy, gradienty itd i to niestety na żywo mocno zmniejsza atrakcyjność tego wykonania. Dobrego dnia wszystkim i niech wszyscy sobie robią na swoich nie tylko... czołach co chcą! :D