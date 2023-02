Machine Gun Kelly ZDRADZIŁ Megan Fox?! Aktorka usunęła wszystkie zdjęcia muzyka i zamieściła sugestywny post

Każdy, kto choć trochę orientuje się w zawiłych meandrach show biznesu, dobrze wie, że związki gwiazd mają wyjątkowo krótką datę przydatności . Gdy celebrycka para spotyka się dłużej niż kilka lat, można mówić o niemałym osiągnięciu, jest to jednak rzadkie zjawisko . Przekonał się o tym właśnie Machine Gun Kelly , który najprawdopodobniej został porzucony przez Megan Fox po trzech wspólnych i intensywnych latach.

Megan Fox i Machine Gun Kelly się rozstali?!

Jeszcze kilka dni temu para bawiła się wspólnie na gali Grammy i nic nie zwiastowało, żeby ich związek trawił kryzys . Gdy muzyk przegrał wyścig o prestiżową statuetkę dla "Najlepszego rockowego albumu", aktorka poświęciła ukochanemu obszerny post, w którym zapewniła go o dozgonnej miłości i wyraziła nadzieję, iż jej luby "pewnego dnia zobaczy siebie takim, jakim ona go widzi".

Aktorka usunęła ze swojego profilu wszystkie zdjęcia muzykiem. Zamieściła też wymowny post

Doniesienia o niespodziewanym rozstaniu pary spadły na media niczym grom z jasnego nieba, bo dziękczynny post niespodziewanie zniknął z profilu 36-latki. Co więcej, Fox przestała followować niedoszłego narzeczonego na Instagramie, dla większego efektu usuwając wszystkie wspólne zdjęcia z Kellym . Na liście obserwujących gwiazdy widnieje obecnie jedynie trzech sławnych panów: Harry Styles, Timothee Chalamet oraz Eminem (czyli nemezis Kelly'ego).

Na "deser" celebrytka zamieściła serię fotek, jak pręży się przed lustrem w odważnej, eksponującej dekolt stylizacji, zostawiając na koniec tajemniczy filmik ukazujący list, który płonie w donicy. Wnioski nasuwają się same, gdy przeczyta się opis pod zdjęciem, pochodzący z piosenki Beyonce "Pray You Catch Me", w której wokalistka śpiewa o skoku w bok Jaya-Z: