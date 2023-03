Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska stają murem za Chylińską i Foremniak po wywodzie Wojewódzkiego: "Prawda się ZAWSZE OBRONI"

Kilka dni temu Kuba Wojewódzki powrócił na pierwsze strony kolorowych portali za sprawą afery, którą zresztą sam wywołał. Wszystko to dzięki jego ostatnim wywodom, jakie skierował w stronę Piotra Gąsowskiego. "Król TVN" otwarcie przyznał, że nie wierzy w lojalność, bo zarówno Chylińska, jak i Foremniak nie odeszły dla niego z "Mam talent!", a rzekomo zapewniały go, że po jego odejściu z show, zrobią to samo.