Małgorzata Foremniak dosadnie odpowiada Kubie Wojewódzkiemu: "Jestem ZAŻENOWANA jego wypowiedzią"

Małgorzata Foremniak ostro o Kubie Wojewódzkim

Małgorzata Foremniak opublikowała obszerne oświadczenie na Instagramie, w którym przyznała, że słowa Kuby Wojewódzkiego o braku lojalności bardzo ją zabolały. Co więcej, podobnie jak Agnieszka Chylińska, przypomniała, że dziennikarz nie informował ich wcześniej o swojej decyzji o pożegnaniu się z talent show.

Otóż o odejściu Kuby Wojewódzkiego z programu "Mam Talent", dowiedziałam się od swojego ówczesnego agenta. Kuba zrezygnował z własnej woli, nie została wyrządzona nikomu żadna krzywda, to skąd pomysł o tym, że mamy odchodzić hurtem. Nawet nie poinformował nas o swojej decyzji, tym bardziej jestem zażenowana jego wypowiedzią. W takim razie bardzo proszę nie nadużywać słów i zdarzeń tylko po to, aby było głośno. Słabe jest to, że potrzebując tego rozgłosu, używa się nie swojego światła - podsumowała.