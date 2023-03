Kuba Wojewódzki ma żal do Agnieszki Chylińskiej i Małgorzaty Foremniak? Poszło o "Mam talent": "Nie wierzę w LOJALNOŚĆ"

Kuba 34 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

No ale to może warto już by było przytoczyć całokształt sprawy. DLACZEGO odszedł Kuba wtedy z "Mam talent" i czy sytuacja faktycznie wymagała lojalności koleżanek. No ale też przecież jest różnica koleżanki a przyjaciółki. Gąs chyba z Kasią ma dość przyjacielską relację, a jak było w przypadku Kuby i owych pań? Nie można przecież wymagać od innych by rzucali fajną dobrze płatną posadkę bo my odchodzimy? Wszystko zależy od szerszego kontekstu. A tu rzucono aluzję, niby dziewczyny nielojalne, ale czy FAKTYCZNIE?