TYLKO NA PUDELKU: Jakub Gąsowski też miał wystąpić w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! I on uniósł się honorem?

Dopiero gdy okazało się, że z programem pożegnał się jego ojciec, współprowadzący show od początku, 27-latek zaczął mieć wątpliwości. Piotr zawsze wspierał artystyczne zapędy syna i z dumą chwalił się jego sukcesami. Być może więc Kuba uznał, że teraz to on uniesie się honorem, podobnie jak wcześniej jego ojciec i w ten sposób wyrazi swoją solidarność. To niewątpliwie piękny gest, ale nie wiem, czy okaże się słusznym krokiem w karierze młodego aktora, bo udział we flagowym show Polsatu mógłby zagwarantować mu nie tylko wielką popularność, ale i nowe oferty pracy - zauważa informator.