Katarzyna Skrzynecka u Magdy Mołek KOMENTUJE ZWOLNIENIE z "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! "Mnie nie było dane poznać powodów decyzji..."

Po pierwsze : Miszczak szefuje w Polsacie ponoć dopiero od wczoraj (od 16 stycznia) a kontraktu ze Skrzynecką chyba nie przedłużył ktoś inny, i miało to miejsce pod koniec ubiegłego roku czy na samym początku nowego, więc nie rozumiem pretensji do nowego szefa. Po drugie : nikt nie rozdzierał szat, jak w TTBZ co rusz zmieniali się inni jurorzy. Po trzecie : p. Skrzynecka sama przyznaje, że nic nie trwa wiecznie - szczególnie w szoł biznesie , a skoro zdaje sobie z tego sprawę, to nie rozumiem dlaczego w mediach wciąż mówi o swoim odejściu z TTBZ i to w takim tonie, jakby spotkała ją niezasłużona krzywda. Po czwarte : jakoś nie słychać, co będzie z ostatnią że "starych" jurorów, czyli z p. Walewską . . . czy ona należy do tych niezatapialnych czy może dostanie propozycję nie do odrzucenia : odejdż sama pod pretekstem solidaryzowania się z pozostałymi albo my cię zwolnimy ??