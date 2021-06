Maciej Dowbor udowadnia, że jednak potrafi mówić po angielsku. Proponuje, by Maneskin... pocałowali się z nim. "I AM A GREAT KISSER"

Od samego początku Maciej Dowbor , wyraźnie urażony krytyką, odpierał wszystkie zarzuty. Jak udało nam się dowiedzieć, takie były po prostu założenia scenariusza , w którym nikt nie uwzględnił, że mówienie do Włochów po polsku wypadnie średnio kulturalnie . Krytyków to nie przekonuje, więc Dowbor postanowił im odpowiedzieć, nagrywając "zabawny" film poświęcony nauce angielskiego...

"Nauczycielem" został oczywiście Misiek Koterski , który od prawie 20 lat buduje popularność na słynnej scenie z "Dnia świra". Koterski postanowił więc nauczyć Dowbora odmiany czasownika "to be".

Co, ja cię ku*wa stresuję? Ja cię stresuję? Tyle żeś się uczył, na dziennikarstwie, wszędzie, a ty angielskiego nie potrafisz? Nie, no Maciek, daj spokój, ja tak z tobą nie będę rozmawiał. Jak się angielskiego nauczysz, to wróć do mnie, na razie - teatralnie zżymał się Koterski na Instagramie.

Efekty "lekcji" były zadziwiające, bo już pięć godzin później Maciej Dowbor płynną angielszczyzną podziękował zespołowi Maneskin, tak jak powinien zrobić to w Sopocie. Mało tego, zaproponował jeszcze, żeby następnym razem zaprosili go do swojego występu, ponieważ jest z niego "great kisser"... Ask my wife - zareklamował się (?).