TYLKO NA PUDELKU: Karolina Gilon i Maciej Dowbor nie zawinili w rozmowie z Maneskin? "To było zaplanowane w scenariuszu"

Dlaczego tak bronicie tego zespołu? Przecież było widać, że Ci młodzi ludzie sami robili głupie miny nawet jak PRZED występem kiedy rozmawiano z nimi po angielsku. To co zrobił Szapak to był faktycznie cringe ale czy ich pocałunek i przemówienie było odpowiednie? Nie do końca- sama jako osoba hetero nie całuję się z partnerem publicznie bo nie lube obnosić się ze swoją miłością, druga sprawa jest to, że niekoniecznie znają oni problemy naszego kraju..czy jeśli jakas nasza gwiazda poleci do innego kraju czytając kilka artykułów i słysząc od paru gwiazdek jakie są tam problemy musi na cały świat o tym trąbić?