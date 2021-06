Maneskin ODDALI nagrodę z Sopotu! Fani drwią: "Pozbyli się jej, jakby BYŁA NICZYM" (WIDEO)

Niezręczna "wymiana" zdań między zespołem Maneskin a Maciejem Dowborem, Karoliną Gilon i Michałem Szpakiem podczas sobotniego koncertu Najlepsi z najlepszych w Sopocie odbiła się po sieci sporym echem. Zakłopotani muzycy nie wiedzieli do końca, za co tak naprawdę wpycha się im do rąk nagrody, jako że żaden z prowadzących nie raczył przetłumaczyć swoich wypowiedzi z języka polskiego. Na domiar złego Michał Szpak czuł się zobowiązany bez uprzedzenia wykrzyczeć do mikrofonu słowa największego przeboju Maneskin, co jedynie uczyniło całe zajście jeszcze bardziej niezręcznym.