Maciej Kurzajewski robi "noworoczne porządki". Usunął tatuaż z imieniem BYŁEJ ŻONY (FOTO)

Kiedy o takich osobistych sprawach celebryci dziela sie w mediach ( po co????) a potem sa zbulwersowani, ze dostają negatywne opinie, to wlasciwie te informacje komu maja sluzyc???? Zostawcie swoje zycie prywatne " w domu" to nikt o was zle nie będzie pisal. Potem wielkie zmeczenie " popularnością " i tzw ucieczka do innych krajów rzekomo, ze tam maja intymność i mogą byc sobą!! Co za hipokryzja!!!! Zwykly Kowalski siedzi sobie cichutko czy mu dobrze czy zle i swoich spraw osobistych nie wywleka. Zatem kto od kogo ma sie uczyc????????