Maciej Kurzajewski ZAPYTANY O ZARĘCZYNY z Katarzyną Cichopek!

Związek Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego kwitnie w najlepsze i nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Zdaje się, że nawet nieustanne ataki Pauliny Smaszcz nie są w stanie zniszczyć ich romantycznej relacji. Jak poinformowaliśmy we wtorek, Kasia i Maciej są już... po zaręczynach! Co więcej, Kurzajewski oświadczył się ukochanej w Nowym Jorku, do którego wybrał się na początku listopada, by pobiec w maratonie. Cichopek przez długi czas ukrywała fakt, że towarzyszyła mu w tej wycieczce, ale w końcu wszystko się wydało...