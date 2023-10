Maciej Kurzajewski przerwał rozmowę w "Pytaniu na śniadanie" i NAGLE WYSZEDŁ. Wiadomo, co się stało

Gość 12 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

ale jesteście żałośni z tymi wypocinami na temat tvp... ktoś z was codziennie ogląda pytanie na śniadanie i próbuje coś wyłapać, tak? a że nic nie znalazł na tvp to wypociliście to co widać...