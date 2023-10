Wpadka Idy Nowakowskiej w "Pytaniu na śniadanie"! "CZY PANI ŻYJE? Wszystko ok?"

"Pytanie na śniadanie", podobnie jak jego największy konkurent nadawany na antenie TVN, jest programem realizowanym na żywo. Daje to możliwość poruszania aktualnych tematów i bieżącego relacjonowania najważniejszych wydarzeń w Polsce i na świecie. Z drugiej strony jest to swego rodzaju pułapka na prowadzących, którzy nie mogą skorygować swoich błędów i wpadek, co prowadzi często do różnych zaskakujących sytuacji.