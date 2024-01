Maciej Musiał NIE CHCIAŁ Olgi Kalickiej w "Rodzince.pl"! "Trochę DRĘCZYŁA MNIE w szkole"

Maciej Musiał należy do tego wąskiego grona młodych artystów ze znaczącymi sukcesami na koncie, o których życiu prywatnym wiemy niestety stosunkowo niewiele. Tym większe było więc nasze zdziwienie, gdy aktor postanowił przewietrzyć nieco skrywane do tej pory sekrety w rozmowie z Wersow. Naturalnie najciekawszy zdaniem wielu był wątek relacji Musiała z Kingą Dudą. Niemniej interesująco wypada natomiast historia młodego amanta z jego dobrą przyjaciółką z planu - Olgą Kalicką. Oto okazuje się, że serialowa parka z "Rodzinki.pl" nie zapałała do siebie sympatią od pierwszego spotkania.