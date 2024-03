Maciej Musiał o wymarzonym typie partnerki: "To mnie dziś wzrusza..." (WIDEO)

Maciej Musiał od kilku tygodni skrupulatnie trenuje na sali tanecznej do kolejnych odcinków "Tańca z Gwiazdami" . Pierwsze popisy zaprezentował widzom w minioną niedzielę. Wraz z partnerką, Darią Sytą, zatańczył cha-chę, co przypadło do gustu nie tylko widzom, ale również jurorom, którzy przyznali parze 28 punktów.

Ostatnio słuchałem podcastu z Bohdanem Łazuką u Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. Zapytali go, jak się podrywało dziewczyny dawno temu. I on powiedział, że coś takiego było w modzie, co już dzisiaj nie jest w modzie, czyli bycie dobrym. I to mnie dzisiaj wzrusza. Jak ktoś jest tak bezinteresownie dobry dla ludzi wokół, dla swojej rodziny, dla bliskich - mówił w rozmowie z Pudelkiem.