Maciej Musiał pląsa z mamą na otwarciu NOWEJ KAWIARNI. "Są takie chwile, które chce się pamiętać" (WIDEO)

Czy ja przesadzam? Czuje się tragicznie. Wczoraj była rocznica. Ja miałam upominek dla chłopaka ale on dla mnie nie. PowiedzuaoZm mu o tym to powiedział ze mi głupio i ze mam mu nie dawać tego prezentu i stawiam go w niefajne sytuscji. Wieczorem zaczął pytać czy dostanie prezent. Powiedział ze zabrał mnie na pizzę wiec w sumie dostałam prezent i jedli mu nie dam to znaczy ze kupiłam go złośliwie. Dałam ale złe się z tym czułam i mu to powiedziałam ze to nie tak powinno wyglądać. Powiedział ze na pizzę wydał więcej niż warty ten mój prezent i zebym sobie go wsadziła i mam wyp*****. Czuje że to moja wina ;((