Maciej Musiał z tęczową opaską na nadgarstku celebruje miłość na Paradzie Równości: "HAPPY PRIDE" (FOTO)

Alex 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Tęczowi panowie w sukienkach, na tym cudownym zachodzie chcą być nazywani kobietami i traktowani tak jak one... Wyznawcy nowej ideologii non binary (Jeffrey Marsh ) stosują typowy grooming i uczą dzieci jak najskuteczniej być "non contact" z rodzicami. Trans kobiety rywalizują z biologicznymi kobietami odbierając im pierwsze miejsca w zawodach sportowych, wykorzystując męską przewagę. W Kanadzie, Nowej Zelandii i Australii juz wprowadzono prawo dające państwu możliwość odebrania dziecka rodzicom jeśli nie będą zgadzać się na zmianę płci dziecka (stosowanie puberty blockers, mastektomia - mówimy o nieletnich dzieciach 14+). Szkoły w tych krajach ( w uk również) maja prawo ukrywać przed rodzicami, że dziecko przedstawia się w szkole jako osoba innej płci lub non binary. Geje i lesbijki w tych krajach zaczęli odcinać się od społeczności LGBT, bo trans ludzie uważają ich za transfobów jeśli twierdzą , że nie chcą wchodzić w związek z trans który jest gejem lub lesbijką. Za trudne do zrozumienia? W niektórych krajach juz uzywaja powszechnie slowa Map (czyli minor atracted person -zamiast pedofil ) bo nie ma tak pejoratywnego wydźwięku. Ciekawe, że o tym nie piszecie... bo to ta ciemna strona mocy, o której jest bardzo niekomfortowo mówić. Spokojnie do Polski równiez to dojdzie... Wychylcie nos z konserwatywnej rzeczywistosci a szerzej otworzą Wam sie oczy... Bo walczycie o coś co w bardziej rozwiniętych krajach przybrało postać skrajnie lewicowego nurtu, a polski lewicowiec na ich tle to stara konserwa. Nic co skrajne nie jest niestety ok. Ciekawe że w naszych mediach (tvn i inne) o tym ani slowa. A Wy beztrosko łapiecie się za ręce i maszerujecie. jakie to smutne mieć takie wąskie horyzonty. Juz jakis cham usunął ten komentarz haha czyżby cenzura jak na tvp?