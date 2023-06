Gwiazdy wzięły udział w Paradzie Równości: Maffashion, Maciej Musiał, Rafał Trzaskowski i WIELE innych (ZDJĘCIA)

Na ten dzień wszyscy długo czekaliśmy. W sobotę o godzinie 14:00 wystartowała warszawska Parada Równości . Zgodnie z niepisaną tradycją wydarzenie było kolorowe i odbyło się w pokojowej (aczkolwiek imprezowej) atmosferze. I tym razem społeczność LGBT+ mogła liczyć na wsparcie showbiznesowych sojuszników. Ich lista, co cieszy, z roku na rok staje się coraz dłuższa.

Wspomniana już wcześniej Jessica Mercedes ze szczególnym zaangażowaniem podeszła do relacjonowania na swoim instagramowym profilu przebiegu Parady Równości. Jak możemy się przekonać, z perspektywy celebrytki impreza upłynęła pod znakiem dobrej muzyki i radosnego skakania po parkiecie. Na próżno szukać było wulgarności i taniej prowokacji. Wygląda na to, że TVP będzie miało twardy orzech do zgryzienia, o ile rzecz jasna uwzględni Paradę w dzisiejszym wydaniu Wiadomości…