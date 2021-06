Bedoes zarzuca raperom milczącym na temat LGBT tchórzostwo: "Nie wypowiedzą się, bo boją się, że STRACĄ SŁUCHACZY"

Grzegorz 1 godz. temu zgłoś do moderacji 91 57 Odpowiedz

Środowisko męskich raperów i piłkarzy, którzy są kimś ważnym, choćby dla dresów napastujących na ulicy na przykład chłopczyka z niewieścim głosem w obcisłych rurkach. Gdyby środowisko piłkarskie dało zwyczajny sygnał, że popiera piłkarza geja w szatni, czy na ulicy trzymających się za ręce panów, czy na trybunach, albo taki Sokół, czy Ekipa, czy Tako, Srako, Quebo czy inni, wpływający na młodzież, młodych chłopaków, dali im znać (wszyscy jednogłośnie poprzez fb, czy insta), że to nie jest halo takiego chłopaka obrażać, że on jest nienormalny, to nie byłoby sytuacji takiej, że co już to jakiś młodzieniec się wiesza, traci pracę, czy nie może jej znaleźć w tym kraju, bo boi się, że ktoś go upokorzy. Tacy agresorzy by zbaranieli, nie mieli by kgo słuchać, ani meczyków oglądać. W sumie wszyscy byliby za mniejszościami, to w końcu i oni by ulegli i by doszli do wniosku, że nic nie wskórają. Może by w końcu im dali spokój. Lewandowski, liczę na Twoje poparcie.