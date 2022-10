Maciej Musiał pokazał swojego tatę. On również JEST AKTOREM (FOTO)

Maciej Musiał po raz pierwszy opublikował zdjęcie ze swoim tatą w 2021 roku z okazji Dnia Ojca. Obecnie obu Panów można zobaczyć w kampanii marki odzieżowej Reserved. Na filmie promocyjnym składającym się między innymi ze starych nagrań rodzinnych można usłyszeć Macieja, który wyznaje, że to właśnie tata zaprowadził go na pierwszy casting.

Mój tata. Relacja z nim jest absolutnie złota. To on zabrał mnie na mój pierwszy casting, bo też jest aktorem. Grał w "Psach". Fajnie, co? Do dziś jest moim bossem, a w relacji z nim odnajduję siebie - powiedział Maciej.