Maciej Musiał relaksuje się u boku ukochanej Weroniki na zamku w Domanicach. Miłość kwitnie? (FOTO)

W brytyjskiej BBC jest obecnie prezentowana druga część świetnego i bardzo popularnego serialu World on Fire (Świat w ogniu), zrobionego z rozmachem i naprawdę dobrą obsadą aktorską (pierwsza część była chyba do obejrzenia w Polsce?). Jedną Z DWÓCH GŁÓWNYCH KOBIECYCH POSTACI tej produkcji kreuje 28-letnia obecnie POLSKA aktorka Zofia Wichłacz, znana z kilku doskonałych ról filmowych w minionych latach, laureatka Orła na Festiwalu Filmowym w Gdyni i wyróżniona na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie. W World on Fire jest rewelacyjna, czego dowodem są setki pochlebnych opinii i komentarzy w brytyjskich i europejskich mediach. Tak się DZIWNIE SKŁADA, że w WP/ Pudelku - gdzie szeroko omawiane są podróże i „dokonania” oraz „sukcesy” tak bezwartościowych kobiet jak Siwcowa, RozenkoMajdanowa, plus wiele nikomu nieznanych w świecie polskich celebrytek i aktorek – JEST CAŁKOWITA CISZA o słynnej przecież Zofii Wichłacz i serialu, który został już sprzedany do wielu państw. Czyżby ta świetna aktorka nie była zwolennikiem totalnej opozycji w Polsce i dlatego jest pomijana, przemilczana? Może nie kocha LGBT, co jest wielką zbrodnią? Może nie nosi t-shirta z portretem Zelenskiego? Jakiś inny powód?