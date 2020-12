Maciej Musiał w monopolowym kupuje wino i... wraca po kolejne

Maciej Musiał nabył butelkę trunku i już miał odjeżdżać, ale po chwili namysłu stwierdził najwyraźniej, że co dwa wina, to nie jedno.

Póki co Musiał raczej nie wybiera się jednak do Kalifornii, lecz przeczekuje okres pandemii w kraju. Nie znaczy to, że brakuje mu rozrywek. Niedawno był widziany z kolegą na mieście, gdy pałaszował bułki na ławce. Teraz paparazzi ponownie go wypatrzyli - tym razem w sklepie monopolowym. Aktor kupił białe wino i już miał odjeżdżać, ale po chwili wrócił do sklepu i wyszedł z niego z jeszcze jedną butelką trunku.