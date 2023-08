Maciej Musiał wspomina KOSZMARNY wyjazd do Los Angeles. W agencji usłyszał: "Dziękujemy, DO WIDZENIA"

Wendy 12 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Obecnie w stanach jest upadek wszystkiego co jeszcze dekade czy dwie temu kwitlo i przynosilo miliony i setki milionow kazdemu kto po nie siegnal. Nieruchomosci, rozrywka, samochody, sprzedaz, uslugi…. Wszystko stoi albo zaraz stanie. Ludzie z karierami po 15/20 lat w tej samej branzy odchodza na emerytury albo ida na kase do walmartu czy kelnerowac zeby miec na biezace zycie. Odwieszaja garnitury na wieszak i za…ją sprzatajac domy. Znam takich przypadkow wiele i z opowiesci jeszcze wiecej. Nawet w mojej firmie ktora ma oddzial w polsce jest flauta, kiedys nawet latalo sie do centrali co miesiac czy oni latali tutaj. Teraz wydatki na podroze sa minimalne. Wszystko na mailu i teams. Podobno calemu zespolowi w centrali kazali oddac sluzbowe auta i sa 4 do podzialu jesli ktos ma cos powaznego do zalatwienia. Inaczej nie pojedzie.