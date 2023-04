Julia "Maffashion" Kuczyńska oraz Maciej Musiał z zarzutami prokuratorskimi. Staną przed sądem za to, co promowali na Instagramie

Mgr 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Konsekwencje samowolki celebrytów i oszczędzania na profesjonalnym doradztwie prawnym. Reklamodawca zleca i go nie obchodzi, a ograniczeni celebryci wrzucają wszystko o każdej porze i każdy sposób. A tak nie można. Zwłaszcza z alkoholem. Jestem prawnikiem i wielokrotnie zgłaszałem się z oferta obsługi prawnej do tego typu osób, aktorów, piosenkarzy, instagramerow. Rzadko odpisywali cokolwiek, a jeśli już to były to wywyższającą się komentarze w stylu „radzę sobie doskonale bez pomocy” albo „agencja zapewnia mi prawnika”. No chyba jednak NIE…