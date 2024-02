Maciej Musiałowski okropnie potraktował męża Sanah. Artystka już się do niego nie odezwała. "Wywiązała się niefortunna wymiana zdań"

heh 10 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

kiedys bujka na wyjsciu z wienia, teraz znowu to.. ziomek ma jakies mega duze ego chyba i duze poklady agresji, gosciu uzywki nie pomagaja na to wrecz przeciwnie… anyway artysta, zadna to sztuka wyzsza, a tym bardziej kultura