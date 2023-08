Justyna Steczkowska WYGINA SIĘ w bikini na tureckiej plaży. Internauci pieją z zachwytu: "Ale TORPEDA" (ZDJĘCIA)

Justyna Steczkowska nieraz udowadniała, że może poszczycić się jedną z najbardziej imponujących sylwetek w rodzimym show biznesie. Gwiazda będzie świętować niebawem 30-lecie artystycznej kariery, a przeglądając fotki, które publikuje w mediach społecznościowych, można odnieść wrażenie, że czas już dawno się dla niej zatrzymał. Choć przyznała niegdyś, że "każdy trening to dla niej udręka" , Justyna nie daje za wygraną i dba o świetną formę.

Nie dziwi więc fakt, że 51-letnia piosenkarka chętnie dzieli się z fanami zdjęciami, na których eksponuje swoje boskie ciało. W sezonie wakacyjnym Steczkowska miała ku temu wiele sposobności, co oczywiście z wielką przyjemnością wykorzystała. W lipcu dokazywała z całą rodzinką na luksusowym jachcie , eksplorując przy okazji piękno Chorwacji. Z kolei kilkanaście dni temu uraczyła obserwatorów nagraniami, na których niczym syrenka wije się w basenie przy swojej podwarszawskiej willi.

Jak pięknie w tym stroju! Co za figura; Toż to szok i niedowierzanie, żeby mieć taką piękną figurę; Co za ciało. Mama trójki dzieci… Można? Można!; Piękna; Ale torpeda - zachwycano się w sekcji komentarzy.