Maciej Orłoś miał TRUDNE relacje z synem. 34-letni Antoni zadebiutował już w telewizji. Jak wygląda? (FOTO)

Maciej Orłoś wiele razy zawiódł syna. Dziś świetnie dogaduje się z Antonim

Jak byłem mały, to za dużo tego czasu razem nie spędzaliśmy. I jak już spędzaliśmy, to był top mojego taty, więc wszyscy na wszystkich wakacjach zabierali mi go do zdjęć. Mediów i show biznesu nienawidziłem. Jak byłem dzieckiem, to był płacz, że ktoś mi tatę zabiera - wyznał w programie "Dzień Dobry TVN".